Роспотребнадзор поддержал ликвидацию "антисанитарных" московских хрущевок

Пятиэтажные дома, которые попадут в программу реновации жилищного фонда в Москве, должны быть ликвидированы, поскольку они несут риски для безопасности населения. С таким заявлением, как передает "Интерфакс", сегодня выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".
"К примеру, старый линолеум стирается и начинает выделять формальдегиды. Это имеет отношение ко многим другим конструктивным материалам. Поэтому то, что старое жилье, которое несет в себе риски для безопасности населения, будет уходить, а вместо него будет строиться новое, с новым уровнем лабораторного контроля - это хорошо", - подчеркнула Попова.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия не поддерживает планы по сносу хрущевок. "Что за строительство такое? Где-нибудь видели такое - чтобы сносили дома? Они стоят 60 лет, еще простоят лет 40-50. Пусть стоят, пока выдерживают, а эти деньги бросить на Новую Москву, дать квартиры переселенцам с Украины", - заявил Жириновский (цитата по ТАСС). По его словам, нынешняя программа - это "зуд у кого-то".
Отметим, что городские власти долгое время утверждали, что новая программа сноса невозможна, однако взгляды чиновников изменились после инициативы президента России Владимира Путина. На встрече с главой государства мэр Сергей Собянин пообещал, что все необходимые ресурсы у столицы есть.