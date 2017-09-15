"Задержанный" лось сбежал от полицейских на юго-востоке Москвы и чуть не утонул в пруду: ВИДЕО

Полицейским удалось поймать его вблизи станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии метро. Как передает РЕН ТВ, животное пыталось "оказать сопротивление" и бросилось на одного из стражей порядка. Тот успел увернуться. Позже лосю все-таки удалось сбежать в сторону Косино-Ухтомского лесопарка, но там он угодил в Большой Графский пруд и начал тонуть, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
На помощь лосю отправились сотрудники поисково-спасательного отряда на надувной лодке. Представитель ГУ МЧС по Москве позднее сообщил агентству, что животное удалось вытащить на берег. Правоохранители сейчас выясняют, как оно могло оказаться в людном месте. О дальнейшей судьбе лося не сообщается.