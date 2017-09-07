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[ 15 сентября]
Девять шоурумов программы реновации открылось в готовых домах для переселенцев
15 сентября 2017 г. | Время публикации 13:09
Последние изменения 13:26
Рубрики: Городская инфраструктура
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
foto Фоторепортаж
Девять шоурумов в жилых домах, построенных для переселенцев по программе реновации, готовы для показа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

"Еще девять шоурумов мы подготовили для показа в жилых домах, предназначенных для переселения по программе реновации. Это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в разных округах столицы. В настоящее время разрабатывается график посещения этих объектов для жителей Москвы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

В ведомстве уточнили, что для первоочередного переселения у города есть 13 готовых объектов, а до конца года к вводу в эксплуатацию планируется еще около 25 домов. Они будут приспособлены под стандарты отделки и благоустройства программы реновации. Как сообщалось ранее, квартиры, которые в нерабочее время можно использовать как шоурумы, были обустроены в первую очередь.

8 сентября на на центральной аллее ВДНХ недалеко от павильона "Космос" заработал постоянно действующий шоурум по реновации. В новой экспозиции учли замечания москвичей, высказанные при осмотре первого шоурума в павильоне N75. Например, полы кухонь, балконов и прихожих отделаны плиткой, а не ламинатом, в однокомнатных квартирах увеличена площадь коридоров, добавлены кладовые и гардеробные.

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