Бот-программы перекупщиков мешают настоящим предпринимателям получать места на ярмарках выходного дня

Перекупщики нашли новый способ получения бесплатных мест на ярмарках выходного дня. Они используют робот-программы, позволяющие подать заявку автоматически за несколько минут до того, как доступ получат рядовые предприниматели. Обычным же предпринимателям доступ в систему на это время запрещен. Об этом в Facebook пишет предприниматель Галина Гусейнова.
По словам участницы ярмарок, 5 сентября на сайте pgu.mos.ru была организована подача заявок на 3-ю торговую сессию ярмарок выходного дня. Она должна была открыться в 9:00 для всех регионов и городов России, однако в 8:55 открылся доступ к подаче заявок для "привилегированных", а рядовые участники получили доступ лишь в 9:03.
По словам Гусейновой, программист департамента информационных технологий подтвердил, что подача заявок с 8:55 до 9:03 была проведена с робот-программ. "Робот-программа - это автоматизированная система, в которую заранее теневиками вносятся данные заявителя ИП [индивидуального предпринимателя] или ФЗ [физического лица], и эта робот-программа долбит сайт pgu.mos.ru, пока не подаст заявки на ярмарки выходного дня", - отмечает пользователь. Пока робот-программа не закончит свою работу, доступа к подаче заявок у обычного человека нет. По ее словам, теневые дельцы впоследствии продают бесплатные места.
"Из-за того, что ДТиУ [департамент торговли и услуг] и ДИТ [департамент информационных технологий] дали теневикам доступ раньше положенного времени, я, настоящее ИП, не смогу сейчас пройти на ЯВД [ярмарку выходного дня], потому что для меня доступ к подаче заявок открылся после того, как закончила свою подачу робот-программа", - заявляет предпринимательница. В департаменте торговли время открытия портала планируется считать с 9:00, что означает возможность регистрации заявок, поданных ботами. Гусейнова требует не учитывать заявки, поступившие с 8:55 до 9:03 5 сентября и снять их с рассмотрения.