СПЧ предложил привлечь к реновации новых муниципальных депутатов, но негативного отношения к программе не изменил





"Мы считаем это социально безответственным шагом по отношению к десяткам тысяч очередников, стоящих на жилищном учете больше 30 лет, к жителям реально аварийных домов, не вошедших в программу, жителям общежитий и служебного жилья, которых тоже никто никуда не переселяет", - сказал Бобров. Еще до принятия закона Совет по правам человека рекомендовал Госдуме



Тогда в Совете заявили, что в законопроекте "отсутствует убедительное обоснование необходимости и действительной цели его принятия, а излишняя поспешность в принятии может привести к ошибкам и усилить социальную напряженность". В СПЧ отмечали, что законопроект нарушает право частной собственности, неприкосновенность жилища и право жителей на свободный выбор места жительства.



Договариваться о переселении надо с каждым собственником, и безосновательное принуждение к переселению недопустимо, отмечали в Совете. Использование уже уплаченных взносов на капремонт для программы реновации без специального решения собственников противоречит Жилищному кодексу и нарушает право частной собственности плательщиков. Особое внимание Совет обращал на создание фонда реновации и его освобождение от налогов и ответственности перед дольщиками. Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Бобров считает необходимым привлечь к программе реновации в Москве избранных муниципальных депутатов, "потому что значительная часть муниципальных советов сейчас будет дееспособна". При этом, как сообщается на сайте ведомства , Совет не изменил своего негативного отношения к закону о реновации."Мы считаем это социально безответственным шагом по отношению к десяткам тысяч очередников, стоящих на жилищном учете больше 30 лет, к жителям реально аварийных домов, не вошедших в программу, жителям общежитий и служебного жилья, которых тоже никто никуда не переселяет", - сказал Бобров. Еще до принятия закона Совет по правам человека рекомендовал Госдуме отклонить его во втором чтении, либо отложить принятие как минимум на полгода во избежание "очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса".Тогда в Совете заявили, что в законопроекте "отсутствует убедительное обоснование необходимости и действительной цели его принятия, а излишняя поспешность в принятии может привести к ошибкам и усилить социальную напряженность". В СПЧ отмечали, что законопроект нарушает право частной собственности, неприкосновенность жилища и право жителей на свободный выбор места жительства.Договариваться о переселении надо с каждым собственником, и безосновательное принуждение к переселению недопустимо, отмечали в Совете. Использование уже уплаченных взносов на капремонт для программы реновации без специального решения собственников противоречит Жилищному кодексу и нарушает право частной собственности плательщиков. Особое внимание Совет обращал на создание фонда реновации и его освобождение от налогов и ответственности перед дольщиками.