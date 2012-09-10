На Баррикадную к осени вернут историческую брусчатку, демонтаж которой встревожил москвичей





Горожане атаковали вопросами о судьбе брусчатки



"Благоустройство проводится в том числе и для того, чтобы в течение ближайших десятилетий не было необходимости в ремонте, в том числе связанном с разрытиями", - сообщили в департаменте капремонта, пообещав вернуть все 3 тысячи квадратных метров брусчатки к концу августа. Сейчас историческое покрытие "аккуратно сложено на паллеты [деревянные поддоны - прим. ред.] и находится в местах хранения", - говорится на портале мэра.



На время благоустройства на обеих сторонах Баррикадной улице перекроют по одной полосе движения. Пассажиры метро будут добираться до станций по настилам. На пересечении Большой Грузинской и Баррикадной улиц сделают островок безопасности. В результате благоустройства возле стилобата высотки на Кудринской площади появится пешеходная зона. У метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" появятся цветники, более 90 деревьев и 290 кустарников, велопрокат, 10 новых остановок общественного транспорта.



На Баррикадной разбирают брусчатку. Фото Таша Наташа #пресня #баррикадная #брусчатка #presnya #patriarshie #patriarshieplus Публикация от Патриаршие и окрестности (@patriarshieplus) Июн 13 2017 в 11:36 PDT



В 2008 году столичные власти планировали заменить историческую брусчатку на Баррикадной, но этому помешал кризис. В 2011 году к идее



Историческую брусчатку на Кудринской площади в районе станции метро "Баррикадная" восстановят к концу августа после завершения работ по программе благоустройства "Моя улица". Об этом сообщает сайт мэрии . Демонтаж брусчатки взволновал москвичей, пользователи соцсетей опасались, что вместо исторического покрытия положат плитку или асфальт.Горожане атаковали вопросами о судьбе брусчатки страницу департамента капитального ремонта Москвы в Facebook. В ведомстве ответили, что часть брусчатки сняли для обустройства кабельной канализации, которая позволит убрать под землю воздушные провода."Благоустройство проводится в том числе и для того, чтобы в течение ближайших десятилетий не было необходимости в ремонте, в том числе связанном с разрытиями", - сообщили в департаменте капремонта, пообещав вернуть все 3 тысячи квадратных метров брусчатки к концу августа. Сейчас историческое покрытие "аккуратно сложено на паллеты [деревянные поддоны -] и находится в местах хранения", - говорится на портале мэра.На время благоустройства на обеих сторонах Баррикадной улице перекроют по одной полосе движения. Пассажиры метро будут добираться до станций по настилам. На пересечении Большой Грузинской и Баррикадной улиц сделают островок безопасности. В результате благоустройства возле стилобата высотки на Кудринской площади появится пешеходная зона. У метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" появятся цветники, более 90 деревьев и 290 кустарников, велопрокат, 10 новых остановок общественного транспорта.В 2008 году столичные власти планировали заменить историческую брусчатку на Баррикадной, но этому помешал кризис. В 2011 году к идее вернулись - ради расширения дороги. Чиновники объясняли, что этот участок не соответствует никаким нормативам и тормозит движение автомобилей. В сентябре 2012 года брусчатку начали демонтировать. Ее собирались заменить гранитным камнем , по виду напоминающим плитку, а старые камни хотели утилизировать. Градозащитники из движения "Архнадзор" и москвичи выступили против уничтожения исторического покрытия. Им удалось остановить работы и добиться сохранения брусчатки. Однако часть камней рабочие тогда все же успели выломать и увезти на самосвалах.