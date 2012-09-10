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На Баррикадную к осени вернут историческую брусчатку, демонтаж которой встревожил москвичей
16 июня 2017 г. | Время публикации 14:27
Последние изменения 15:18
Рубрики: Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
Историческую брусчатку на Кудринской площади в районе станции метро "Баррикадная" восстановят к концу августа после завершения работ по программе благоустройства "Моя улица". Об этом сообщает сайт мэрии. Демонтаж брусчатки взволновал москвичей, пользователи соцсетей опасались, что вместо исторического покрытия положат плитку или асфальт.

Горожане атаковали вопросами о судьбе брусчатки страницу департамента капитального ремонта Москвы в Facebook. В ведомстве ответили, что часть брусчатки сняли для обустройства кабельной канализации, которая позволит убрать под землю воздушные провода.

"Благоустройство проводится в том числе и для того, чтобы в течение ближайших десятилетий не было необходимости в ремонте, в том числе связанном с разрытиями", - сообщили в департаменте капремонта, пообещав вернуть все 3 тысячи квадратных метров брусчатки к концу августа. Сейчас историческое покрытие "аккуратно сложено на паллеты [деревянные поддоны - прим. ред.] и находится в местах хранения", - говорится на портале мэра.

На время благоустройства на обеих сторонах Баррикадной улице перекроют по одной полосе движения. Пассажиры метро будут добираться до станций по настилам. На пересечении Большой Грузинской и Баррикадной улиц сделают островок безопасности. В результате благоустройства возле стилобата высотки на Кудринской площади появится пешеходная зона. У метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" появятся цветники, более 90 деревьев и 290 кустарников, велопрокат, 10 новых остановок общественного транспорта.



В 2008 году столичные власти планировали заменить историческую брусчатку на Баррикадной, но этому помешал кризис. В 2011 году к идее вернулись - ради расширения дороги. Чиновники объясняли, что этот участок не соответствует никаким нормативам и тормозит движение автомобилей. В сентябре 2012 года брусчатку начали демонтировать. Ее собирались заменить гранитным камнем, по виду напоминающим плитку, а старые камни хотели утилизировать. Градозащитники из движения "Архнадзор" и москвичи выступили против уничтожения исторического покрытия. Им удалось остановить работы и добиться сохранения брусчатки. Однако часть камней рабочие тогда все же успели выломать и увезти на самосвалах.

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