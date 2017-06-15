В Москве закончилось голосование по реновации: более 4000 домов проголосовали "за"





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По мнению экспертов, за снос проголосовали подавляющее большинство жителей пятиэтажек, которые не имеют возможности сами купить новую квартиру или содержать прежнюю. Возможность улучшить жилищные условия волнует их больше других факторов, включая озелененность двора.



В 37 из 91 района за снос проголосовали все дома, попавшие в список. Самой "сносной" улицей станет Волгоградский проспект: там под ковш попадут 100 домов. В двух районах против реновации высказалось больше половины домов - 55% в Москворечье-Сабурово и 51% в Измайлово. Больше всего домов отказалось от сноса в Богородском районе - 48, хотя изначально Богородское было в "тройке лидеров". Семь домов не приняли участия в голосовании. Часть из них уже расселена, некоторые считаются бесхозными.



Как заявил экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко, снос 4087 домов займет 15–20 лет, однако темпы могут ускориться в два раза, если Москва будет скупать готовый "неликвид" у застройщиков для расселения пятиэтажек. А массовый снос домов на юго-востоке Москвы ухудшит транспортную ситуацию.



Для голосования по проекту программы реновации создали специальную процедуру верификации данных. Чтобы пройти проверку на право участия в голосовании, нужно было ввести фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС, дату рождения, номер финансово-лицевого счета квартиры. Все данные проходили



В центрах госуслуг нужно было предъявить паспорт. Затем проводилась дополнительная верификация права гражданина на участие в голосовании. При желании владельцы квартир могли представить свидетельство о праве собственности либо выписку из ЕГРН, а наниматели — договор найма.



Итоги голосования в "Активном гражданине" и "Моих документах" подведут в два этапа. На первом определят, как высказалась каждая конкретная квартира. Если у нее один собственник или наниматель, учтут только его мнение. Если их несколько, результаты определят простым большинством голосов. Если голоса распределятся поровну, их не учтут при подведении итогов. На втором этапе определят, как проголосовал дом в целом. Его включат в проект программы только в том случае, если число квартир, проголосовавших за, больше двух третей от общего числа квартир в доме (не менее 66,7 процента).



Если собственники и наниматели проводили общее собрание, то учтут его решение, а не голоса в "Активном гражданине" и центре госуслуг. Чтобы дом попал в проект программы, "за" должны были высказаться также больше двух третей от общего числа квартир. Голоса "молчунов" учтут пропорционально голосам, поданным за или против.



Проверить, как учтен голос по проекту программы реновации, можно, введя в специальное окошко персональный код, полученный после голосования в центре "Мои документы" или воспользоваться специальным



Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал требование президента России Владимира Путина соблюдать законность при проведении программы реновации, прозвучавшее во время прямой линии 15 июня. "Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение", - заявил мэр на официальной странице в соцсети



Напомним, в ходе прямой линии Путин ответил, что ему важно, как москвичи относятся к реновации. "Для меня важно, чтобы права граждан



В столице завершилось голосование в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Как сообщается на сайте столичной мэрии , свое мнение горожане высказывали также на общем собрании собственников помещений, сроки проведения которых продлили до 15 июля Как пишет РБК , ссылаясь на данные мэрии, 4087 домов проголосовали за снос, 452 дома против. Явка составила 71%, в 118 домах она превысила 90%. В 21 доме за снос проголосовали 100% собственников, в том числе в четырех домах в Ново-Переделкино и пяти домах в Новой Москве. Основным фактором, повлиявшим на решение жителей, стали конструктивные характеристики домов. 377 из 452 домов, отказавшихся от сноса - кирпичные. Это 20% от всех кирпичных домов, попавших в список для голосования.По мнению экспертов, за снос проголосовали подавляющее большинство жителей пятиэтажек, которые не имеют возможности сами купить новую квартиру или содержать прежнюю. Возможность улучшить жилищные условия волнует их больше других факторов, включая озелененность двора.В 37 из 91 района за снос проголосовали все дома, попавшие в список. Самой "сносной" улицей станет Волгоградский проспект: там под ковш попадут 100 домов. В двух районах против реновации высказалось больше половины домов - 55% в Москворечье-Сабурово и 51% в Измайлово. Больше всего домов отказалось от сноса в Богородском районе - 48, хотя изначально Богородское было в "тройке лидеров". Семь домов не приняли участия в голосовании. Часть из них уже расселена, некоторые считаются бесхозными.Как заявил экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко, снос 4087 домов займет 15–20 лет, однако темпы могут ускориться в два раза, если Москва будет скупать готовый "неликвид" у застройщиков для расселения пятиэтажек. А массовый снос домов на юго-востоке Москвы ухудшит транспортную ситуацию.Для голосования по проекту программы реновации создали специальную процедуру верификации данных. Чтобы пройти проверку на право участия в голосовании, нужно было ввести фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС, дату рождения, номер финансово-лицевого счета квартиры. Все данные проходили трехступенчатую проверку со стороны федеральных органов власти.В центрах госуслуг нужно было предъявить паспорт. Затем проводилась дополнительная верификация права гражданина на участие в голосовании. При желании владельцы квартир могли представить свидетельство о праве собственности либо выписку из ЕГРН, а наниматели — договор найма.Итоги голосования в "Активном гражданине" и "Моих документах" подведут в два этапа. На первом определят, как высказалась каждая конкретная квартира. Если у нее один собственник или наниматель, учтут только его мнение. Если их несколько, результаты определят простым большинством голосов. Если голоса распределятся поровну, их не учтут при подведении итогов. На втором этапе определят, как проголосовал дом в целом. Его включат в проект программы только в том случае, если число квартир, проголосовавших за, больше двух третей от общего числа квартир в доме (не менее 66,7 процента).Если собственники и наниматели проводили общее собрание, то учтут его решение, а не голоса в "Активном гражданине" и центре госуслуг. Чтобы дом попал в проект программы, "за" должны были высказаться также больше двух третей от общего числа квартир. Голоса "молчунов" учтут пропорционально голосам, поданным за или против.Проверить, как учтен голос по проекту программы реновации, можно, введя в специальное окошко персональный код, полученный после голосования в центре "Мои документы" или воспользоваться специальным электронным сервисом проекта "Активный гражданин". Проголосовавшие в "Активном гражданине" могут воспользоваться кодом пользователя из личного кабинета.Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал требование президента России Владимира Путина соблюдать законность при проведении программы реновации, прозвучавшее во время прямой линии 15 июня. "Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение", - заявил мэр на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" Напомним, в ходе прямой линии Путин ответил, что ему важно, как москвичи относятся к реновации. "Для меня важно, чтобы права граждан не были нарушены при реализации этой программы, прежде всего, право собственности", - заявил президент, добавив, что "чувствует" именно такую настроенность мэра Москвы Сергея Собянина. "Но важно, чтобы он добился и от своих подчиненных такого же подхода", - подчеркнул Путин, отметив, что в Москве речь идет о жилом фонде, который "через 10-15 лет объективно превратится в аварийное жилье". В то же время программа реновации должна выполняться в рамках закона и с учетом конкретных интересов людей. Путин заявил, что, если большинство жителей дома не хотят участвовать в программе, "насильно заставлять и втаскивать их нельзя".