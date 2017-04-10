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Пользователям Android позволили пополнять карту "Тройка" без активации на желтых валидаторах в метро
16 июня 2017 г. | Время публикации 13:56
Последние изменения 15:16
Рубрики: Метрополитен
foto Фоторепортаж
Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android с функцией NFC теперь могут пополнить карту "Тройка" и активировать средства полностью в online-режиме. Для подтверждения перевода достаточно поднести карту к мобильному телефону, предварительно установив на него приложение "Метро Москвы", разработанное столичным метрополитеном.

"После того, как пассажиры зачислят деньги на счет "Тройки", им будет достаточно приложить карту к мобильному телефону, и пополнение счета пройдет через NFC-соединение. Благодаря этому можно пополнить счет, например, по дороге на работу, что сэкономит время в пути", - цитирует заммэра Москвы Максима Ликсутова портал городской мэрии. Таким образом, у пользователей соответствующих смартфонов пропала необходимость прикладывать "Тройку" к желтым валидаторам на станциях метро.

Впрочем, на странице приложения в сервисе Google Play отмечается, что не все телефоны с NFC поддерживают карты с технологией Mifare Classic, которая используется в "Тройке". Примерный список подходящих устройств выглядит следующим образом: ALCATEL: ONETOUCH POP S9, ONETOUCH IDOL2 Mini S, Victoria 5035VG, 922; Acer: Liquid Express, Liquid Glow; Asus: Padfone 2, Padfone S; HTC: One, Desire 610, One X, One M8, One M9, One Max; HUAWEI ASCENT P7; Google Nexus 7 (2012 c NXP PN65); Lenovo: Sisley S90, VIBE Z2, P780, Vibe Z2 Pro (K920); LG: Optimus 3D Max, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus 4X HD, Optimus L5, Optimus L7, Optimus LTE, Optimus Vu, Prada 3.0, Optimus Vu2, G3, G4; Motorola: Droid Razr, Droid Razr HD, Droid Razr Maxx HD, Moto X; Samsung: Galaxy Nexus I9250, Galaxy Note II, Galaxy SIII, Galaxy SIII Neo, Core, Core DUOS, Galaxy S5 G900F; Sony Xperia (практически все модели); Panasonic ELUGA, Philips: Xenium W336, I908, W8555; YOTAPhone2; Xiaomi Mi 2A; Xiaomi Mi5; ZTE: Grand S, PF200, Grand X, Render, Kis, Sprint Flash; Megafon Mint; MTC 975; Wileyfox: Swift 2, Swift 2 Plus.

Пользователи отмечают, что поддерживаются в основном старые модели телефонов, а на современных смартфонах функция недоступна. "Когда уже наконец будут выпускать "Тройку" без этого Mifare Classic? Куча народу обделены и это как раз те, у кого аппараты достаточно дорогие. Ни баланс не проверить, ни теперь оплатить. Владельцы дорогих аппаратов как идиоты должны дальше по старинке подходить к валидатору, который часто виснет или вовсе не работает", - жалуется москвич. Другие граждане констатируют, что при активации карты через NFC приложение уведомляет о "технической ошибке": "Зачем нужно было кидать такой клич в СМИ, если ничего не работает?"
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