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[ 20 июня]
В выходные в столице потеплеет
16 июня 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
В выходные в столице потеплеет, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 17 июня, столицу ожидает переменная облачность. Местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве 10-12, по области 7-12 градусов, днем в Москве 19-21, по области 17-22 градуса. Ветер северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 18 июня, также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 11-13 градусов, по области 8-13 градусов, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градуса. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
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