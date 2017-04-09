Компании-участницы торгов на подсветку зданий у Кремля попались на картельном сговоре





Антимонопольщики уточнили, что в картельном сговоре участвовали АО "Агентство развития перспективных технологий" ("АРПТ") и ООО "Прайм сервис". Эти фирмы подали в ходе аукционов по одному или несколько ценовых предложений, а затем отказались от дальнейшей конкурентной борьбы. Некоторые документы в составе заявок обеих компаний были полностью идентичны, совпадали наименования и заголовки файлов, сохраненных друг за другом с разницей в несколько секунд.



Также в заявках организаций оказалась одинаковой информация о технических характеристиках предлагаемых товаров, при этом заказчиком - московским департаментом топливо-энергетического хозяйства - не было предусмотрено конкретных показателей для этих товаров. В связи с этим в отношении обеих фирм регулятором возбуждено дело по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.



Отметим, что "АРПТ" не впервые попадает под подозрения об участии в картельных сговорах. В апреле этого года блогер Иван Ежиков заметил, что конкурс на право проведения реконструкции на одном из участков Садового кольца прошел



Как писал портал Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило признаки картельного соглашения на аукционах на выполнение художественной подсветки зданий вокруг Кремля, а также освещение транспортных развязок на Каширском и Новорижском шоссе, сообщается на сайте ведомства. Из-за сговора цены на выполнение работ практически сохранились на начальном уровне, снизившись лишь на 1-5 процентов.Антимонопольщики уточнили, что в картельном сговоре участвовали АО "Агентство развития перспективных технологий" ("АРПТ") и ООО "Прайм сервис". Эти фирмы подали в ходе аукционов по одному или несколько ценовых предложений, а затем отказались от дальнейшей конкурентной борьбы. Некоторые документы в составе заявок обеих компаний были полностью идентичны, совпадали наименования и заголовки файлов, сохраненных друг за другом с разницей в несколько секунд.Также в заявках организаций оказалась одинаковой информация о технических характеристиках предлагаемых товаров, при этом заказчиком - московским департаментом топливо-энергетического хозяйства - не было предусмотрено конкретных показателей для этих товаров. В связи с этим в отношении обеих фирм регулятором возбуждено дело по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.Отметим, что "АРПТ" не впервые попадает под подозрения об участии в картельных сговорах. В апреле этого года блогер Иван Ежиков заметил, что конкурс на право проведения реконструкции на одном из участков Садового кольца прошел с очевидными нарушениями . В аукционе участвовали и конкурировали между собой две компании - "АРПТ" и "Техноконцепт", у которых в анкете был указан один и тот же телефон, а финансовым директором числился один человек - Дарья Чугуй. По мнению Ежикова, не заметить это в мэрии попросту не могли, а потому "круг участников преступления" может быть куда шире.Как писал портал Znak , АО "Агентство развития перспективных технологий" существует с 2013 года. С 2014 года компания выполняет множество контрактов для московских предприятий, включая "Мосгортранс", "Моссвет", "Мосводоканал" и другие. В 2016 году компания заключила контрактов более чем на 2 миллиарда рублей: устанавливала подсветку зданий, занималась благоустройством улиц в ЦАО, мыла фасады. Примечательно, что генеральным директором "АРПТ" является Андрей Стрижевский. Он также является директором компании "Праймтелеком Юг", название которой подозрительно схоже с фирмой "Прайм телеком", связанной с "Техноконцептом". "АРПТ" и "Техноконцепт" на двоих получили право реконструировать пять участков Садового Кольца.