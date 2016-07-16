NEWSmsk.com: Московские новости
[ 20 июня]
Гостиница и ТПУ появятся возле Савеловского вокзала к 2021 году
16 июня 2017 г. | Время публикации 09:51
Рубрики: Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
Власти Москвы подготовили проект транспортно-пересадочного узла "Савеловская". Об этом сообщил портал M24.ru со ссылкой на Москомархитектуры.

На площади Савеловского вокзала построят подземный пешеходный переход и гостиницу на 180 номеров с 60 парковочными местами. В рамках строительства ТПУ здесь реконструируют дороги и тротуары, поставят пять остановок общественного транспорта и специальные перроны для посадки и высадки пассажиров. Там же создадут дополнительные пешеходные переходы и оборудуют новое парковочное пространство на 18 мест для автомобилей и на 13 мест для такси. Территорию также озеленят и оборудуют дождевой канализацией.

Точных сроков утверждения готового проекта пока нет: до 2018 года планируется построить подземный переход, остановки общественного транспорта и благоустроить территорию, а гостиничный комплекс будет введен в 2021 году. Ранее сообщалось, что промзоны вокруг Савеловского вокзала планируется застроить "достаточно большим объемом недвижимости".

Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
16 июля 2016 г.
Промзоны вокруг Савеловского вокзала застроят недвижимостью
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 20 июня 2017 г. // Последняя новость 19 июня 2017 г. 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed