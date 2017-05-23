На слушания по застройке Воробьевых гор не пустили независимых экспертов и даже созванную мэрией рабочую группу





"Помещение стало недоступно до официального начала мероприятия. Это совершенно вульгарный и позорный прием, когда заранее зал закрывается, заполняется массовкой, и объявляется, что мест нет. Этому никто не верит. Допустим, человек вышел, а меня на его место все равно не впустили", - рассказала с места событий муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова на своей странице в



По ее словам, подобные методы являются доказательством того, что проект, который рассматривается, является криминальным, а потому его боятся показывать людям. "Будем требовать не только отмены проекта, но и увольнения организаторов слушаний", - заключила Русакова. Москвичка Виктория Скобеева



Целью проведения работ на Воробьевых горах является реконструкция спортивного комплекса и строительство канатной дороги до Лужников. Под реконструкцию попадает вся часть склона справа от смотровой площадки. В сообществе "Инициативной группы МГУ" В управе московского района Раменки днем в пятницу должны были состояться слушания по проекту реконструкции трамплина и строительству канатной дороги на Воробьевых горах, который грозит нанести ущерб особо охраняемой территории почти в самом центре столицы. Однако пришедшие на общественное обсуждение независимые эксперты, муниципальные депутаты и даже члены рабочей группы при департаменте природопользования оказались за дверями мероприятия."Помещение стало недоступно до официального начала мероприятия. Это совершенно вульгарный и позорный прием, когда заранее зал закрывается, заполняется массовкой, и объявляется, что мест нет. Этому никто не верит. Допустим, человек вышел, а меня на его место все равно не впустили", - рассказала с места событий муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова на своей странице в Facebook По ее словам, подобные методы являются доказательством того, что проект, который рассматривается, является криминальным, а потому его боятся показывать людям. "Будем требовать не только отмены проекта, но и увольнения организаторов слушаний", - заключила Русакова. Москвичка Виктория Скобеева уточняет , что в зал согнали участников движения "Антидилер" и горнолыжную спортшколу. "Взрослые мужчины пришли с лыжами на общественные обсуждения. Сообщить, что им нужен трамплин. Пришли тут не точное слово, на автобусе приехали", - добавила Скобеева.Целью проведения работ на Воробьевых горах является реконструкция спортивного комплекса и строительство канатной дороги до Лужников. Под реконструкцию попадает вся часть склона справа от смотровой площадки. В сообществе "Инициативной группы МГУ" опасаются , что строительные работы нанесут значительный урон флоре и фауне той территории Воробьевых гор, которая ранее "серой схемой" была частично выведена из природного заказника. Кроме того, проектом предусмотрено укрепление склона Воробьевых гор, чтобы ликвидировать оползень. Для этого планируется срезать наиболее опасные участки склона и установить глубокие сваи по фундамент трамплина и канатной дороги, а это означает, что будет вырублено огромное количество деревьев.