Столичная полиция задержала журналиста "Новой газеты" по запросу узбекских спецслужб

Корреспондента "Новой газеты", уроженца Узбекистана Али Феруза днем в четверг задержали столичные правоохранители. В настоящий момент Феруз находится в ОВД "Пресня", где с ним работает следователь. Не исключено, что журналист будет экстрадирован на родину.
О задержании корреспондента "Интерфаксу" сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов. "Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы", - заявил Муратов.
По его словам, биография Феруза ранее досконально проверялась Министерством внутренних дел России. За те два года, что он работает в редакции "Новой газеты", никаких претензий к нему не было.
"Сам Феруз сейчас находится в ожидании получения российского вида на жительство. Он сам родился и учился на Алтае", - добавил Муратов, подчеркнув, что "категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами" в отношении журналиста.
К делу были привлечены адвокаты, чтобы помешать экстрадиции Феруза в Узбекистан и добиться того, чтобы он остался в России. По словам Муратова, "счет идет буквально на часы".