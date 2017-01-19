В ЦОДД подвели предварительные итоги сбора жалоб и предложений по улучшению движения





Предложения, которые москвичи направляли экспертам, касались всех сфер дорожного движения. Наибольшее количество предложений касается регулировки светофоров, на втором месте по популярности — оптимизация дорожного движения и переразметка. Так, одна из москвичек пожаловалась на велодорожку на улице Алабяна, которая представляет собой узкую полоску тротуара, отрезанную от него разметкой. При этом на велодорожку выпадает примерно пять процентов пути, после чего приходится съезжать на тротуар.



Другие москвичи жаловались на перенос остановок: так, около года назад с непонятной целью была перенесена остановка "Азовская улица", где останавливаются все автобусы, двигающиеся по Балаклавскому проспекту на запад. Остановку перенесли в промзону, где нет ни жилых домов, ни магазинов, ни прочих объектов. А стершаяся разметка и нестандартная дорога на перекрестке улицы Ремизова и Нагорной улицы создает условия для ДТП.



Еще одна жалоба связана с необходимостью обустройства перехода железнодорожных путей от улицы Академика Королева до улицы Фонвизина: легальные переходы до станции метро "Фонвизинская", по словам москвичей, располагаются очень далеко. Эту проблему обещают решить



Об интересной ситуации, требующей решения, рассказали жители районов Бескудниково и Восточное Дегунино. По их словам автобус номер 466 ходит пустым и часами простаивает на конечной станции "Бескудниково", откуда идет до станции метро "Тимирязевская". Все остальные автобусы едут до станции "Петровско-Разумовская", но их все равно не хватает. Местные жители предлагают изменить маршрут 466, пустив его по Дубнинской улице и улице 800 лет Москвы, где находится много социальных объектов. Все эти предложения в ЦОДД пообещали учесть и реализовать, поблагодарив москвичей за активность.



В середине января комиссия по транспорту столичной Общественной палаты совместно с Центром организации дорожного движения начала на своем сайте сбор предложений по улучшению дорожного движения. За два месяца удалось собрать более 700 обращений, касающихся расположения светофоров, дорожных знаков, автобусных остановок и идей насчет новой разметки дорожного полотна. О некоторых конкретных предложениях пишет "Московский комсомолец" Предложения, которые москвичи направляли экспертам, касались всех сфер дорожного движения. Наибольшее количество предложений касается регулировки светофоров, на втором месте по популярности — оптимизация дорожного движения и переразметка. Так, одна из москвичек пожаловалась на велодорожку на улице Алабяна, которая представляет собой узкую полоску тротуара, отрезанную от него разметкой. При этом на велодорожку выпадает примерно пять процентов пути, после чего приходится съезжать на тротуар.Другие москвичи жаловались на перенос остановок: так, около года назад с непонятной целью была перенесена остановка "Азовская улица", где останавливаются все автобусы, двигающиеся по Балаклавскому проспекту на запад. Остановку перенесли в промзону, где нет ни жилых домов, ни магазинов, ни прочих объектов. А стершаяся разметка и нестандартная дорога на перекрестке улицы Ремизова и Нагорной улицы создает условия для ДТП.Еще одна жалоба связана с необходимостью обустройства перехода железнодорожных путей от улицы Академика Королева до улицы Фонвизина: легальные переходы до станции метро "Фонвизинская", по словам москвичей, располагаются очень далеко. Эту проблему обещают решить с 2013 года , а в 2015 году местным жителям обещали, что он откроется сразу после запуска станций между домом 11 по улице Кашёнкин Луг и домом 32 по улице Академика Королева, однако этого до сих пор не произошло. Причиной затруднений, по сведениям СМИ, стали земельные разногласия. В такой же ситуации оказались жители центра, которым приходится переходить железнодорожные пути, чтобы попасть с Новолесной улицы в Бумажный проезд.Об интересной ситуации, требующей решения, рассказали жители районов Бескудниково и Восточное Дегунино. По их словам автобус номер 466 ходит пустым и часами простаивает на конечной станции "Бескудниково", откуда идет до станции метро "Тимирязевская". Все остальные автобусы едут до станции "Петровско-Разумовская", но их все равно не хватает. Местные жители предлагают изменить маршрут 466, пустив его по Дубнинской улице и улице 800 лет Москвы, где находится много социальных объектов. Все эти предложения в ЦОДД пообещали учесть и реализовать, поблагодарив москвичей за активность.