NEWSmsk.com: Московские новости
[ 16 марта]
В парке "Зарядье" появится ледяная пещера с тоннелями и арками
16 марта 2017 г. | Время публикации 11:13
Последние изменения 12:27
Рубрики: Городская инфраструктура, Развлечения
foto Фоторепортаж
Москомархитектура утвердила дизайн ледяной пещеры в парке "Зарядье". Искусственный "ледник" займёт площадь 220 квадратных метров и расположится в отдельном павильоне в северной части парка. Внутри пещеры устроят несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты. Все поверхности сооружения будут покрыты инеем и льдом, которые подсветят встроенными светодиодами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Температура воздуха в ледяных тоннелях составит от минус пяти до минус 12 градусов: там будут проходить экскурсии, на которых расскажут о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики. Чтобы посетители не замёрзли, им станут выдавать "папанинскую" одежду - тёплые комбинезоны на застёжках, названные так в честь покорителя Арктики Ивана Папанина. Рядом с пещерой разместят большой медиаэкран, на котором в режиме нон-стоп начнут транслировать фильмы о природе льда.

Ландшафтный парк "Зарядье" возводят на месте снесённой гостиницы "Россия". Он разделён на четыре природные зоны, характерные для страны: заливные луга, северный ландшафт, лес и степь. По подсчётам специалистов, парк будут посещать около десятка миллионов человек в год. "Зарядье" соединит пешеходные и туристические маршруты центра — от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Открыть его планируют к 870-летию Москвы в нынешнем году: одновременно с парком откроется часть медиацентра, где посетители смогут увидеть различные природные явления от полярного сияния до грозового неба.
Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
10 октября 2016 г.
Посетители парка "Зарядье" смогут понаблюдать за северным сиянием и грозовым небом
11 сентября 2014 г.
Парк "Зарядье" планируется открыть осенью 2017 года
17 декабря 2013 г.
Болота в Зарядье не будет: трудности перевода
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 16 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed