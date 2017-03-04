В столице открыли участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Раменки"





Станция "Минская" располагается под улицей Минская, на участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом. Станция оформлена в стиле хай-тек, в серых и металлических тонах. Средний пассажиропоток на станции должен составить 8700 человек в сутки. Станция "Ломоносовский проспект" на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспекта оформлена графическими элементами в виде цифр, символизирующими точные науки и напоминающими о расположенном поблизости МГУ имени Ломоносова. Дизайн станции "Раменки" включает в себя силуэты деревьев на зеленом фоне.



Ожидается, что строительство Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тысяч жителей районов Раменки, проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Внуково и Московский. А до конца этого года планируется завершить строительство участка до станции метро "Рассказовка", пассажирское движение по которому будет запущено Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро на участке Калининско-Солнцевской линии от станции "Деловой центр" до станции "Раменки". Об этом сообщает корреспондент агентства "Москва" . Столичный мэр поблагодарил строителей подземки, "которые своим самоотверженным трудом, профессионализмом, умением создали уникальный объект". По его словам, поезда будут ходить с интервалом около шести минут, однако впоследствии его планируется сократить до 90 секунд. А территорию около новых станций метро благоустроят в ближайшее время.Станция "Минская" располагается под улицей Минская, на участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом. Станция оформлена в стиле хай-тек, в серых и металлических тонах. Средний пассажиропоток на станции должен составить 8700 человек в сутки. Станция "Ломоносовский проспект" на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспекта оформлена графическими элементами в виде цифр, символизирующими точные науки и напоминающими о расположенном поблизости МГУ имени Ломоносова. Дизайн станции "Раменки" включает в себя силуэты деревьев на зеленом фоне.Ожидается, что строительство Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тысяч жителей районов Раменки, проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Внуково и Московский. А до конца этого года планируется завершить строительство участка до станции метро "Рассказовка", пассажирское движение по которому будет запущено в начале 2018 года