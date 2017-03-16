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[ 16 марта]
Движение в центре Москвы вновь ограничат из-за репетиции парада Победы
16 марта 2017 г. | Время публикации 16:47
Рубрики: Автотранспорт
foto Фоторепортаж
В связи с репетицией предстоящего парада Победы в центре Москвы в пятницу, 17 марта, в течении двух с половиной часов будет ограничено движение. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

Ограничения будут действовать с 7:00 до 9:30 на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком. "Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - подчеркнули в ведомстве.
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