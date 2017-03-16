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[ 16 марта]
Новая выделенная полоса заработает в столице с 1 апреля
16 марта 2017 г. | Время публикации 10:23
Последние изменения 13:16
Рубрики: Городская инфраструктура
Сюжет: Автолюбителей потеснили на одну полосу
foto Фоторепортаж
С 1 апреля в центре города заработает новая выделенная полоса. Она появится на участке Воздвиженки от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, по этой полосе, в частности, будет курсировать автобус магистрального маршрута М2, которым ежедневно пользуются около 17 тысяч пассажиров. Благодаря вводу этой полосы время в пути для пассажиров сократится на полчаса, а пассажиропоток увеличится на 30 процентов.

Кроме того, появится коридор для движения автобусов по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и в центр до Китай-города. А на Воздвиженке появятся две новые остановки вблизи станций метро: в дальнейшем также планируется запустить автобус, который свяжет Кутузовский проспект и Новый Арбат с проспектом Мира.
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