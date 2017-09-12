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На Avito было заблокировано объявление о продаже редких растений из парка "Зарядье"
16 сентября 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
На сайте Avito появилось объявление о продаже саженцев различных растений якобы из недавно открывшегося в центре Москвы парка "Зарядье". Позже объявление было заблокировано.

"Продаются уникальные растения из нового московского парка "Зарядье". На поврежденные растения скидка от 30%. Возможно доставка растений не из прайса под заказ", - цитирует РИАМО некоего Юрия. При этом продавец обещает регулярное расширение списка доступных растений и доставку либо самовывоз рядом со станцией МЦК "Ростокино" или железнодорожной станцией "Северянин".

Цены на саженцы из парка варьируются от 300 до 1 тысячи рублей. Например, растения из зоны северного ландшафта "Зарядья" стоят от 500 рублей, из зоны заливных лугов - от 1 тысячи рублей. Саженец ели обойдется в 5 тысяч рублей, лишайники - от 600 рублей, свежая береста - от 750 рублей.

Пользователь зарегистрировался на сайте объявлений 15 сентября, а сегодня выставил на продажу редкие растения. Через некоторое время после публикации сайт Avito заблокировал объявление о продаже растений из "Зарядья", поскольку правилами электронной торговой площадки запрещена реализация краденого, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы компании Avito.

Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин. Минприроды РФ высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями. Пока же в парке ввели ограничения на вход, поставили таблички "По газонам не ходить" и не убирают ограждения, сообщал NEWSmsk.com.
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