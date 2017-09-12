На Avito было заблокировано объявление о продаже редких растений из парка "Зарядье"





"Продаются уникальные растения из нового московского парка "Зарядье". На поврежденные растения скидка от 30%. Возможно доставка растений не из прайса под заказ", - цитирует



Цены на саженцы из парка варьируются от 300 до 1 тысячи рублей. Например, растения из зоны северного ландшафта "Зарядья" стоят от 500 рублей, из зоны заливных лугов - от 1 тысячи рублей. Саженец ели обойдется в 5 тысяч рублей, лишайники - от 600 рублей, свежая береста - от 750 рублей.



Пользователь зарегистрировался на сайте объявлений 15 сентября, а сегодня выставил на продажу редкие растения. Через некоторое время после публикации сайт Avito заблокировал объявление о продаже растений из "Зарядья", поскольку правилами электронной торговой площадки запрещена реализация краденого, сообщил



Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, На сайте Avito появилось объявление о продаже саженцев различных растений якобы из недавно открывшегося в центре Москвы парка "Зарядье". Позже объявление было заблокировано."Продаются уникальные растения из нового московского парка "Зарядье". На поврежденные растения скидка от 30%. Возможно доставка растений не из прайса под заказ", - цитирует РИАМО некоего Юрия. При этом продавец обещает регулярное расширение списка доступных растений и доставку либо самовывоз рядом со станцией МЦК "Ростокино" или железнодорожной станцией "Северянин".Цены на саженцы из парка варьируются от 300 до 1 тысячи рублей. Например, растения из зоны северного ландшафта "Зарядья" стоят от 500 рублей, из зоны заливных лугов - от 1 тысячи рублей. Саженец ели обойдется в 5 тысяч рублей, лишайники - от 600 рублей, свежая береста - от 750 рублей.Пользователь зарегистрировался на сайте объявлений 15 сентября, а сегодня выставил на продажу редкие растения. Через некоторое время после публикации сайт Avito заблокировал объявление о продаже растений из "Зарядья", поскольку правилами электронной торговой площадки запрещена реализация краденого, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы компании Avito.Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин. Минприроды РФ высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями. Пока же в парке ввели ограничения на вход , поставили таблички "По газонам не ходить" и не убирают ограждения, сообщал NEWSmsk.com.