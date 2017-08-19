Пешеход был насмерть сбит трамваем на востоке столицы

Очередное смертельное ДТП с участием трамвая произошло в столице. На востоке Москвы пешеход был сбит трамваем и скончался на месте от полученных травм. О похожем происшествии сообщалось в августе.
Как сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице, вечером 15 сентября в районе дома 26 по шоссе Энтузиастов водитель трамвая допустил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в пресс-службе добавили.
19 августа NEWSmsk.com сообщал о наезде трамвая на пешехода на Проспекте Мира, в результате которого человек скончался. Поздно вечером мужчина переходил пути в неположенном месте перед движущимся вагоном и был сбит.