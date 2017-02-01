Открытие стадиона "Динамо" теперь обещают ближе к лету 2018 году





"Следующий год - год открытия стадиона "Динамо". Я думаю, что к чемпионату мира по футболу они успеют", - сообщает



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Ранее старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил журналистам, ко дню рождения Льва Яшина, 22 октября 2017 г. на стадионе планируется провести тестовый матч. 1 февраля NEWSmsk.com со ссылкой на Перегудова сообщал, что стадион откроют



Согласно проекту, "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" объединит под одной крышей два объекта: открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тыс. 319 посадочных мест. Малая спортивная арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную, при этом смена одной конфигурации на другую осуществляется в считанные часы. Под комплексом предусмотрен паркинг на 733 машиноместа. Застройщиком выступает ЗАО "Управляющая компания "Динамо". Ранее сообщалось, что Мосгосстройнадзор продлил срок разрешения на строительство Центрального стадиона "Динамо" до конца апреля 2018 г.



Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что стадион "Динамо" может быть открыт к лету 2018 года. В феврале сообщалось, что стадион к весне следующего года."Следующий год - год открытия стадиона "Динамо". Я думаю, что к чемпионату мира по футболу они успеют", - сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на слова Хуснуллина. Также чиновник сообщил, что в текущем году планируется завершить перекладку коммуникаций на прилегающих к стадиону улицах, а к осени 2018 года завершить благоустройство парка, который находится рядом со стадионом.По сообщению ТАСС , заместитель мэра Москвы отметил, что Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина должен выйти на получение заключения о соответствии (ЗОС) уже весной следующего года и быть готовым к чемпионату мира по футболу 2018 года. "Наши партнеры по (стадиону) Динамо пообещали весной следующего года, в марте - апреле, заявиться на ЗОС. Я думаю, к чемпионату мира (по футболу) они должны успеть", - сказал чиновник.Ранее старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил журналистам, ко дню рождения Льва Яшина, 22 октября 2017 г. на стадионе планируется провести тестовый матч. 1 февраля NEWSmsk.com со ссылкой на Перегудова сообщал, что стадион откроют к весне следующего года . Примечательно, что и тогда о том, что стадион будет сдан именно к весне-2018, заявил заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин , однако в совете директоров банка его слова назвали "недопониманием" Согласно проекту, "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" объединит под одной крышей два объекта: открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тыс. 319 посадочных мест. Малая спортивная арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную, при этом смена одной конфигурации на другую осуществляется в считанные часы. Под комплексом предусмотрен паркинг на 733 машиноместа. Застройщиком выступает ЗАО "Управляющая компания "Динамо". Ранее сообщалось, что Мосгосстройнадзор продлил срок разрешения на строительство Центрального стадиона "Динамо" до конца апреля 2018 г.Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.