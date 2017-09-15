В Подмосковье из-за пятничного урагана пострадали семь человек, отключалось электричество





"Пятнадцатого сентября в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений пострадало семь человек, из них один ребенок: в лечебных учреждениях находятся пять человек, из них один ребенок, двоим помощь оказана амбулаторно", - сообщает



Аэропорты работают в штатном режиме. Дороги федерального и регионального значения работают в штатном режиме, заторов из-за непогоды нет. Из-за шквалистого ветра на территории области повалено 86 деревьев в 31 муниципальном образовании Московской области - все распилены и убраны. Всего в ликвидации последствий урагана задействовали более 400 человек и около 100 единиц техники.



Дома и предприятия в Подмосковье, оставшиеся без света во время урагана, вновь



Днем 15 сентября и до ночи 16 сентября в Подмосковье объявили штормовое предупреждение из-за грозы, ливня и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду.



В Москве из-за шквалистого ветра пострадали не меньше восьми человек, сообщал ранее Семь человек пострадали при вчерашнем урагане в Московской области, пять из них находятся в больнице. Один из госпитализированных - ребенок. Электроснабжение восстановлено."Пятнадцатого сентября в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений пострадало семь человек, из них один ребенок: в лечебных учреждениях находятся пять человек, из них один ребенок, двоим помощь оказана амбулаторно", - сообщает РИАМО в субботу со ссылкой на сайт Главного управления МЧС России по Московской области. Ранее сообщалось, что ребенок с травмой головы доставлен в центральную городскую больницу Щелкова.Аэропорты работают в штатном режиме. Дороги федерального и регионального значения работают в штатном режиме, заторов из-за непогоды нет. Из-за шквалистого ветра на территории области повалено 86 деревьев в 31 муниципальном образовании Московской области - все распилены и убраны. Всего в ликвидации последствий урагана задействовали более 400 человек и около 100 единиц техники.Дома и предприятия в Подмосковье, оставшиеся без света во время урагана, вновь подключили к электроснабжению , сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области. В восстановительных работах участвовали 36 аварийных бригад, 144 человека и 38 единиц спецтехники.Днем 15 сентября и до ночи 16 сентября в Подмосковье объявили штормовое предупреждение из-за грозы, ливня и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду.В Москве из-за шквалистого ветра пострадали не меньше восьми человек, сообщал ранее NEWSmsk.com . Четверо пострадавших были госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.