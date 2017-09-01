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Огромный затор образовался на Новорязанском шоссе, сообщили в "Яндекс.Пробках"
16 сентября 2017 г. | Время публикации 11:45
Рубрики: Автотранспорт
foto Фоторепортаж
Необычная пробка длиной более 14 километров зафиксирована в столичном регионе на Новорязанском шоссе. В этом заторе можно потерять вдвое больше времени, чем обычно.

Необычно сложная пробка зафиксирована на Новорязанском шоссе от Смирновской улицы до моста через реку Москва (в районе деревни Заозерье Раменского района), сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса "Яндекс.Пробки".

"В пробке длиной 14,2 километра можно потерять 1 час 38 минут, что на 53 минуты больше обычного", - говорится в сообщении.

Ранее, в конце сезона отпусков и перед началом нового учебного года власти Москвы предупредили жителей города о 10-балльных заторах на дорогах столицы. В том числе, и из-за того, что еще не завершились работы по программе "Моя улица". Впрочем, судя по всему, пробки, о которых переживали власти, были только началом.
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