Синоптики рассказали о силе стихии, бушевавшей в пятницу вечером в столичном регионе





Как сообщает



"Наиболее сильные порывы ветра наблюдались в Михайловском – 22 метра в секунду, Домодедове – 20 метров в секунду, Шереметьеве и Внукове – 19 метров в секунду", - говорится в сообщении.



Из-за стихии в Москве упали свыше 150 деревьев, повреждены восемь автомобилей. Поваленные деревья оперативно убрали в столице. Гроза и шквалистый ветер не привели к сбоям в работе систем жизнеобеспечения города.



Ранее NEWSmsk.com сообщал, что Шквалистый ветер, обрушившийся на Москву и Подмосковье в пятницу вечером, достигал 22 метров в секунду. Стихия повалила 150 деревьев и повредила 8 автомобилей.Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт "Метеоновости", 15 сентября в результате прохождения холодного атмосферного фронта около 18 часов 15 сентября на Москву обрушился шквалистый ветер, его порывы достигали 22 метров в секунду."Наиболее сильные порывы ветра наблюдались в Михайловском – 22 метра в секунду, Домодедове – 20 метров в секунду, Шереметьеве и Внукове – 19 метров в секунду", - говорится в сообщении.Из-за стихии в Москве упали свыше 150 деревьев, повреждены восемь автомобилей. Поваленные деревья оперативно убрали в столице. Гроза и шквалистый ветер не привели к сбоям в работе систем жизнеобеспечения города.Ранее NEWSmsk.com сообщал, что не меньше восьми человек в Москве получили разной степени травмы в ходе урагана, в том числе 10-летний мальчик. На юго-западе Москвы из-за непогоды произошло сползание грунта, которое привело к обрушению теплотрассы. В результате инцидента пострадали два человека - граждане Узбекистана. В Московской области вышли из строя несколько электроподстанций, известно о семи пострадавших