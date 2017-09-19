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На станции "Перово" ночью сошли с рельсов вагоны с металлом
16 сентября 2017 г. | Время публикации 10:15
Рубрики: Происшествия, Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
Вагоны, загруженные металлом, сошли ночью с рельсов в Москве на станции Перово. График движения пассажирских и пригородных поездов не изменился.

Как сообщает в субботу "Интерфакс" со ссылкой на сайт Московской железной дороги (МЖД), в субботу, в 03:51, на однопутном неэлектрифицированном участке Перово - Угрешская, предназначенном только для грузового движения сошли с рельсов 7 вагонов грузового поезда, загруженные металлом.

По данным МЖД, на месте проводится комплекс работ по возвращению колесных пар на пути. "Пострадавших нет, габарит пути не нарушен, движение на станции не прерывается", - уточняет портал железной дороги. Причины случившегося устанавливаются. Также сообщается, что ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов.
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