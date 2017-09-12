"Главное, чтобы москвичи были довольны": парк "Зарядье" принял уже четверть миллиона посетителей

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал, сколько человек посетили парк "Зарядье" с момента открытия, и что еще планируется там открыть. Также первые дни работы парка прокомментировал столичный мэр.
"За прошедшую неделю с момента открытия парк "Зарядье" посетили около 250 тыс. человек. Жители очень заинтересованы. Парк получился очень хорошим, он уникален, его трудно с чем-то сравнить", - сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на слова заммэра.
Хуснуллин также сообщил, что в парке весной 2018 года планируется открыть филармонию. "Сейчас мы постепенно, шаг за шагом, будем развивать парк "Зарядье". Сейчас мы активно занимаемся филармонией, мы весной следующего года хотим сделать новый подарок городу в виде филармонии. Это будет объект мирового уровня. Мы уже сделали макет зала филармонии и провели акустические испытания", - сказал чиновник.
Мэр Москвы на своей странице Twitter отметил, что несмотря на сложности парк с работой справляется, и главное, чтобы москвичи были довольны, передает ТАСС.
Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин. Минприроды РФ высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями. Пока же в парке ввели ограничения на вход, поставили таблички "По газонам не ходить" и не убирают ограждения, сообщал NEWSmsk.com.
Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с понедельника 11 сентября. Парк построен на месте бывшей гостиницы "Россия". Пространство в нем разделено на четыре ландшафтных зоны: степь, луг, северный ландыш, а также разновидность леса (смешанный, хвойный, прибрежный лес, березовая роща). Общая площадь парка - 10,2 га, площадь объектов - почти 84 тыс. кв. м. Среди них такие уникальные сооружения как информационный павильон "Купол", павильон "Медиацентр", павильон "Заповедное посольство", "Флорариум", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", а также "Парящий мост".