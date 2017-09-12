"Главное, чтобы москвичи были довольны": парк "Зарядье" принял уже четверть миллиона посетителей





"За прошедшую неделю с момента открытия парк "Зарядье" посетили около 250 тыс. человек. Жители очень заинтересованы. Парк получился очень хорошим, он уникален, его трудно с чем-то сравнить", - сообщает



Хуснуллин также сообщил, что в парке весной 2018 года планируется открыть



Мэр Москвы на своей странице Twitter отметил, что несмотря на сложности парк с работой справляется, и главное, чтобы москвичи были довольны, передает



Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно,



Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с понедельника 11 сентября. Парк построен на месте бывшей гостиницы "Россия". Пространство в нем разделено на четыре ландшафтных зоны: степь, луг, северный ландыш, а также разновидность леса (смешанный, хвойный, прибрежный лес, березовая роща). Общая площадь парка - 10,2 га, площадь объектов - почти 84 тыс. кв. м. Среди них такие уникальные сооружения как информационный павильон "Купол", павильон "Медиацентр", павильон "Заповедное посольство", "Флорариум", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", а также "Парящий мост". Заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал, сколько человек посетили парк "Зарядье" с момента открытия, и что еще планируется там открыть. Также первые дни работы парка прокомментировал столичный мэр."За прошедшую неделю с момента открытия парк "Зарядье" посетили около 250 тыс. человек. Жители очень заинтересованы. Парк получился очень хорошим, он уникален, его трудно с чем-то сравнить", - сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на слова заммэра.Хуснуллин также сообщил, что в парке весной 2018 года планируется открыть филармонию . "Сейчас мы постепенно, шаг за шагом, будем развивать парк "Зарядье". Сейчас мы активно занимаемся филармонией, мы весной следующего года хотим сделать новый подарок городу в виде филармонии. Это будет объект мирового уровня. Мы уже сделали макет зала филармонии и провели акустические испытания", - сказал чиновник.Мэр Москвы на своей странице Twitter отметил, что несмотря на сложности парк с работой справляется, и главное, чтобы москвичи были довольны, передает ТАСС Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин. Минприроды РФ высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями. Пока же в парке ввели ограничения на вход , поставили таблички "По газонам не ходить" и не убирают ограждения, сообщал NEWSmsk.com.Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с понедельника 11 сентября. Парк построен на месте бывшей гостиницы "Россия". Пространство в нем разделено на четыре ландшафтных зоны: степь, луг, северный ландыш, а также разновидность леса (смешанный, хвойный, прибрежный лес, березовая роща). Общая площадь парка - 10,2 га, площадь объектов - почти 84 тыс. кв. м. Среди них такие уникальные сооружения как информационный павильон "Купол", павильон "Медиацентр", павильон "Заповедное посольство", "Флорариум", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", а также "Парящий мост".