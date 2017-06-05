Около 30 тысяч деревьев высадят в Москве осенью взамен поваленных ураганом 29 мая





По словам Кульбачевского, в ходе урагана пострадали в основном клены, дубы и тополя - "великовозрастные деревья", которые набрали большую биомассу и не выдержали порывов шквального ветра. В качестве замены будут выбраны деревья, которые обладают хорошей биомассой, а также положительно влияют на экологическую ситуацию, в том числе дубы, каштаны и липы. Напомним, из-за ураганного ветра днем 29 мая в Москве было повалено более 20 тысяч деревьев.



Между тем эксперты отмечают, что охраной природы в Москве занимаются далекие от ее проблем люди: профессионалов по этой теме среди руководителей в департаменте охраны природы нет, а в Минприроды почти нет руководителей с биологическим образованием. Все инициативы, с которыми биологи выходили в департамент, не принимаются в расчет. В итоге столичные власти тратят



Причиной этого является неграмотный уход за живой природой. По словам экспертов, стричь траву и выгребать листья пытаются даже на особо охраняемых территориях, которые должны содержаться исключительно в природных режимах. Биологи уже давно предупреждают о том, что опавшие листья нельзя убирать ни весной, ни осенью, поскольку они возвращают в землю питательные вещества и помогают сохранить почву, где могли бы существовать лесные травы и растения. Между тем действия коммунальщиков приводят к тому, что уже через год на убранной почве ничего не растет, а дождь превращает ее в липкую кашу. Попытки же посеять там газон ни к чему не приводят, а систематический покос травы убивает разнотравье и уничтожает десятки видов насекомых.



К этому же приводит и так называемое благоустройство: из-за перепланировки 450 парков и замены естественной растительности моногазонами там существенно снизилось биологическое разнообразие, с лугов исчезают птицы, а рулонные газоны живут до первой засухи. Все это приводит к разрушению естественных экосистем. Заново высаженные деревья Почти 30 тысяч деревьев будет высажено в Москве дополнительно взамен утраченных в результате прошедшего 29 мая ураганного ветра. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы доложил мэру города Сергею Собянину руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Его цитирует агентство "Москва" По словам Кульбачевского, в ходе урагана пострадали в основном клены, дубы и тополя - "великовозрастные деревья", которые набрали большую биомассу и не выдержали порывов шквального ветра. В качестве замены будут выбраны деревья, которые обладают хорошей биомассой, а также положительно влияют на экологическую ситуацию, в том числе дубы, каштаны и липы. Напомним, из-за ураганного ветра днем 29 мая в Москве было повалено более 20 тысяч деревьев.Между тем эксперты отмечают, что охраной природы в Москве занимаются далекие от ее проблем люди: профессионалов по этой теме среди руководителей в департаменте охраны природы нет, а в Минприроды почти нет руководителей с биологическим образованием. Все инициативы, с которыми биологи выходили в департамент, не принимаются в расчет. В итоге столичные власти тратят больше двух миллиардов рублей в год на ландшафт и озеленение, однако столичная природа беднеет и деградирует. По словам биологов, за последние 10 лет был вырублен целый лес размером с Куркино и исчезла треть соловьев.Причиной этого является неграмотный уход за живой природой. По словам экспертов, стричь траву и выгребать листья пытаются даже на особо охраняемых территориях, которые должны содержаться исключительно в природных режимах. Биологи уже давно предупреждают о том, что опавшие листья нельзя убирать ни весной, ни осенью, поскольку они возвращают в землю питательные вещества и помогают сохранить почву, где могли бы существовать лесные травы и растения. Между тем действия коммунальщиков приводят к тому, что уже через год на убранной почве ничего не растет, а дождь превращает ее в липкую кашу. Попытки же посеять там газон ни к чему не приводят, а систематический покос травы убивает разнотравье и уничтожает десятки видов насекомых.К этому же приводит и так называемое благоустройство: из-за перепланировки 450 парков и замены естественной растительности моногазонами там существенно снизилось биологическое разнообразие, с лугов исчезают птицы, а рулонные газоны живут до первой засухи. Все это приводит к разрушению естественных экосистем. Заново высаженные деревья неустойчивы к сильным ветрам и либо "упакованы" в асфальт и плитку, перекрывающие доступ воздуха, либо под ними регулярно убирают листву и косят траву, а также посыпают почву реагентами, что сказывается на качестве почвы. А сама корневая система часто втиснута в небольшое пространство между подземными коммуникациями.