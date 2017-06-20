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[ 20 июня]
На юго-востоке Москвы автоугонщик напал на полицейского, пытавшегося ему помешать
17 июня 2017 г. | Время публикации 10:35
Рубрики: Криминал
foto Фоторепортаж
Вечером в пятницу, 16 мая, на улице Маршала Голованова водитель патрульно-постовой службы по району Южное Бутово заметил неизвестного, который разбил стекло в автомашине марки "Вольво" и пытался ее вскрыть.

Полицейский попытался задержать подозреваемого, но мужчина избил его, ударил ножом, после чего скрылся. Полицейского госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГУ МВД, в ходе розыска по кварталу Грайвороново сотрудниками ведомства был задержан подозреваемый 1979 года рождения, оказавшийся безработным.
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