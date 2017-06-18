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[ 20 июня]
Transparency перечислила коррупционные риски законопроекта о реновации
17 июня 2017 г. | Время публикации 15:20
Последние изменения 18 июня 2017 г. 13:09
Рубрики: Общество
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
foto Фоторепортаж
Независимая экспертиза закона о реновации, принятого Госдумой в третьем чтении 14 июня, выявила в нем сразу несколько лазеек для коррупционеров.

По просьбе российского представительства Transparency International юрист Станислав Солнцев, аккредитованный в качестве эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, подготовил выводы о коррупционных рисках скандального документа, сообщает NEWSru.com, ознакомившийся с опубликованными данными.

Реновацией займется особый фонд, но документы, на основании которых он будет работать, еще не утверждены. Фонд является некоммерческой организацией, но выводится из-под любого контроля, предусмотренного законом "Об НКО" - он не обязан сдавать финансовую и кадровую отчетность в ведомства.

Не решено, как фонд будет привлекать деньги граждан и организаций, а также определять подрядчиков. Кроме того, фонд сможет сам выступать застройщиком и привлекать средства дольщиков, но конкретные механизмы не зафиксированы и фактически отданы на откуп руководству фонда.

Также реновацию будут проводить на условиях долевого строительства, но без гарантий и защитных механизмов, предусмотренных соответствующим законом.

Текст экспертизы опубликован на сайте организации, а его краткое изложение со слайдами - на странице Transparency International в Facebook.

Напомним, что 16 июня в Москве завершилось голосование по реновации. 17 июня мэрия Москвы официально озвучила итоги голосования: под реновацию попадет 90% домов.
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