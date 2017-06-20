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Почти полтысячи человек были эвакуированы из психоневрологического интерната из-за пожара
17 июня 2017 г. | Время публикации 14:15
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Днем в субботу, 17 мая, в психоневрологическом интернате 18, расположенном на юго-западе Москвы произошло возгорание. До прибытия пожарных из здания удалось вывести всех находившихся там пациентов и врачей.

Первоначально МЧС сообщили о 120 постояльцах больницы, эвакуированных спасателями, но по уточненным данным был эвакуирован 471 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, пожар площадью 50 квадратных метров произошло на кровле административного здания по адресу улица Каховка, дом 8. В настоящее время загорание ликвидировано.
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