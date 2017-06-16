Мэрия подвела итоги голосования по программе сноса: под реновацию попадет 90% домов

Мэрия Москвы завершила верификацию пользователей и подсчет голосов по проекту программы реновации через системы "Активный гражданин" и центры госуслуг "Мои документы".
Всего в голосовании приняли участие жители 4543 дома. За включение своего дома в проект программы проголосовали жители 4079 домов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Более половины домов (2282) набрали свыше 90 процентов голосов за. Еще более 25 процентов домов набрали за от 80 до 90 процентов.
Согласно правилам голосования все 4079 домов, набравшие более двух третей голосов за, могут быть включены в проект программы реновации.
Против реновации выступили жители 460 домов. При этом в мэрии особо выделили категорию домов, в которых от 40 до 60% проголосовали за реновацию - таких 184, что также исключило эти дома из участия в проекте реновации, так как чтобы дом включили в программу реновации нужно квалифицированное большинство, то есть две трети голосов, а для выхода достаточно одной трети плюс один голос.
Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил РИА "Новости", что при голосовании попрограмме реновации вМоскве на "Активном гражданине" все голоса были учтены верно, семь ошибок зафиксировали приголосовании вМФЦ, но все они были исправлены.
Напомним, что закон о реновации был принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Независимая экспертиза, проведенная по просьбе российского представительства Transparency International, выявила в нем сразу несколько лазеек для коррупционеров.