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[ 20 июня]
Ученые собрались провести 28 июня митинг с требованием увеличить финансирование науки
17 июня 2017 г. | Время публикации 10:50
Последние изменения 18 июня 2017 г. 13:49
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Профсоюз работников Российской академии наук подал заявку на проведение в центре Москвы митинга, на котором будут выдвинуты требования к властям об увеличении расходов на науку.

В заявке, которую профсоюз направил в мэрию, указано, что митинговать ученые собираются на Суворовской площади 28 июня, а общее количество участников обозначено в одну тысячу человек.

"Мы на митинге будем требовать увеличения расходов на фундаментальные исследования уже в следующем году до 0,22% ВВП. Это нижняя граница для среднеразвитых стран Европы", - сообщил ТАСС научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева, член Совета профсоюза работников РАН Евгений Онищенко.
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