Водитель такси подвез чилийского журналиста из аэропорта Домодедово до центра Москвы за 50 тысяч рублей





16 июня сотрудники полиции по Пресненскому району столицы задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей. Эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда, везя его до гостиницы Crowne Plaza, расположенной на Краснопресненcкой набережной.



Как сообщили



Задержанным оказался житель Московской области. Подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".



Днем 17 июня пресс-служба ГУ МВД России по Москве



Минимальная цена, за которую можно добраться таким путем, составляет около двух тысяч рублей, но с учетом повышенного класса автомашины она может доходить до пяти тысяч. Сотрудники полиции нашли водителя такси, который получил от гражданина Чили 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта "Домодедово" до центра Москвы.16 июня сотрудники полиции по Пресненскому району столицы задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей. Эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда, везя его до гостиницы Crowne Plaza, расположенной на Краснопресненcкой набережной.Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице, гражданин Чили обратился в полицию после того, как понял, что был обманут подвозившим его водителем Mercedes.Задержанным оказался житель Московской области. Подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Днем 17 июня пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила , что гражданину Чили вернули 50 000 рублей. Задержанный ранее водитель вернул деньги и принёс извинения гостю из Южной Америки.Минимальная цена, за которую можно добраться таким путем, составляет около двух тысяч рублей, но с учетом повышенного класса автомашины она может доходить до пяти тысяч.