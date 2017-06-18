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[ 20 июня]
В Подмосковье задержали мужчину, бросившего зажигалку в голову малолетнему ребенку
17 июня 2017 г. | Время публикации 18:05
Последние изменения 18 июня 2017 г. 13:47
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Днем 16 июня местный житель находился у одного из домов на улице Советской в Балашихе и укачивал на руках малолетнюю дочь своей знакомой. В ходе словесной перепалки с подозреваемым, находящимся на балконе третьего этажа, последний бросил с балкона зажигалку, которая попала ребенку в голову.

В медицинском учреждении ребенку была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы.

Сейчас 38-летний злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.
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