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[ 19 марта]
Вдоль набережных Москвы появится 27 километров пешеходных зон
17 марта 2017 г. | Время публикации 14:16
Рубрики: Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
Около 27 километров обновленного пешеходного пространства появится вдоль столичных набережных в 2017 году. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, работы по реконструкции начнутся с Краснопресненской набережной, а затем переместятся на Гончарную набережную. Соответствующие проекты уже готовы, в них учли замечания и пожелания москвичей. Также в районе набережных планируется сократить число заездов и карманов, а одна из новых набережных будет вести в том числе к парку "Зарядье".

Осенью 2017 года планируется приступить к реконструкции Пушкинской набережной, которая должна завершиться зимой 2018 года и стать одним из любимых мест для прогулок и отдыха горожан. А до конца года завершится ремонт Андреевской и Воробьевской набережных: у Воробьевых гор благоустроят площадь с историческими фонтанами и клумбами.

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