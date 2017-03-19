В Москве похитили более миллиарда рублей, выделенные на рабочие места для инвалидов





Столичная прокуратура обнаружила расхищение субсидий, которые выделялись правительством города на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Выяснилось, что 22 организации, с которыми были заключены договоры с 2011 по 2014 год, фактически отсутствуют как по местам создания рабочих мест, так и по месту регистрации, а руководители скрылись, объем похищенных субсидий составил свыше миллиарда рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сумма ущерба еще по десяти договорам, срок действия которых не закончился, также может составить около миллиарда рублей.



В настоящее время на сайте Арбитражного суда Москвы размещены пять исков департамента труда и соцзащиты о возвращении средств. Один иск к ООО "Центр" уже удовлетворен: сотрудники департамента несколько раз проверяли компанию в 2014 и 2015 годах и подтвердили, что она закупила оборудование и создала 47 рабочих мест. Однако в 2016 году выяснилось, что компания переехала и расположена по другому адресу, а вместо 47 человек работали только девять — еще 12 человек, по утверждению работодателя, находились в отпуске. Суд обязал ООО "Центр" вернуть полученные 30 миллионов рублей.



В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы заявили, что правительство отказалось от практики предоставления субсидий в авансовом порядке сразу же после объединения департамента соцзащиты и департамента труда и занятости в октябре 2015 года. В дальнейшем планируется разработать новую программу в сфере занятости инвалидов: субсидии будут предоставляться работодателям исключительно в порядке компенсации израсходованных собственных денежных средств.



Прокуратура Москвы объявила о мошенничестве, связанном с созданием рабочих мест для инвалидов: недобросовестные организации получили на создание мест более миллиарда рублей из бюджета города, однако эти места так и не были созданы. При этом потери бюджета могут оказаться в два раза больше: департамент труда и соцзащиты Москвы начал требовать возвращения денежных средств через суд, а также изменил порядок выдачи субсидий, пишет "Коммерсант" Столичная прокуратура обнаружила расхищение субсидий, которые выделялись правительством города на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Выяснилось, что 22 организации, с которыми были заключены договоры с 2011 по 2014 год, фактически отсутствуют как по местам создания рабочих мест, так и по месту регистрации, а руководители скрылись, объем похищенных субсидий составил свыше миллиарда рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сумма ущерба еще по десяти договорам, срок действия которых не закончился, также может составить около миллиарда рублей.В настоящее время на сайте Арбитражного суда Москвы размещены пять исков департамента труда и соцзащиты о возвращении средств. Один иск к ООО "Центр" уже удовлетворен: сотрудники департамента несколько раз проверяли компанию в 2014 и 2015 годах и подтвердили, что она закупила оборудование и создала 47 рабочих мест. Однако в 2016 году выяснилось, что компания переехала и расположена по другому адресу, а вместо 47 человек работали только девять — еще 12 человек, по утверждению работодателя, находились в отпуске. Суд обязал ООО "Центр" вернуть полученные 30 миллионов рублей.В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы заявили, что правительство отказалось от практики предоставления субсидий в авансовом порядке сразу же после объединения департамента соцзащиты и департамента труда и занятости в октябре 2015 года. В дальнейшем планируется разработать новую программу в сфере занятости инвалидов: субсидии будут предоставляться работодателям исключительно в порядке компенсации израсходованных собственных денежных средств.