На выходных в столице ожидаются небольшой дождь и до 10 градусов тепла





В субботу, 18 марта, в столице ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве от минус двух до ноля, по области до минус пяти градусов, днем в Москве семь-девять, по области пять-десять градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду.



В воскресенье, 19 марта, ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области до минус трех градусов тепла. Днем облачно, небольшой дождь, температура в Москве шесть-восемь, по области три-восемь градусов тепла. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду. На выходных в столице ожидаются небольшие осадки и до 10 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России , 18 марта, в столице ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве от минус двух до ноля, по области до минус пяти градусов, днем в Москве семь-девять, по области пять-десять градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду., 19 марта, ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области до минус трех градусов тепла. Днем облачно, небольшой дождь, температура в Москве шесть-восемь, по области три-восемь градусов тепла. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду.