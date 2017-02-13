Новый полуэкспрессный автобус, связавший шесть линий метро, запущен в столице

С 17 марта по Москве начал курсировать новый полуэкспрессный автобусный маршрут 908. Он связывает несколько районов на юге и западе столицы и проходит между станциями метро "Филёвский парк" и "Каширская". Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, этот маршрут стал первым хордовым полуэкспрессом, который связывает между собой Каховскую, Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Калининско-Солнцевскую и Филёвскую линии метро.
Автобус едет через следующие остановки: "Метро "Каширская"", "Библиотека имени Льва Толстого", "Симферопольский бульвар — медицинский колледж", "Метро "Нахимовский проспект"", "Ткацкая фабрика", "Метро "Профсоюзная"", "Черёмушкинский рынок", "Ленинский проспект", "Метро "Университет"", "Библиотека МГУ", "Метро "Ломоносовский проспект"", "Площадь Ромена Роллана", "Метро "Филёвский парк"". Ранее в столичном департаменте транспорта заявили, что скоростное автобусное сообщение с минимальным количеством остановок пользуется наибольшим спросом у москвичей.