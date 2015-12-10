Коты снова захватили грядку с валерианой в "Аптекарском огороде"





"Аномально теплый март вовсю пробуждает растения. Очевидно, нас опять ждут регулярные сеансы кошачьего удовольствия, о которых год назад



Пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова сообщила



Проживающие в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" коты сбежались на грядку с валерианой и котовником в Саду лекарственных трав. Корневища валерианы содержат специфические эфирные масла, воздействующие на нервную систему кошачьих, а установившееся в Москве аномальное тепло поспособствовало активному выделению пьянящего аромата."Аномально теплый март вовсю пробуждает растения. Очевидно, нас опять ждут регулярные сеансы кошачьего удовольствия, о которых год назад писали не только многочисленные российские, но даже зарубежные издания. Главный цветочный кот в валериановых грехах уличен не был. Он больше по пирогам, сырам и сметанке", - рассказали в пресс-службе сада.Пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова сообщила агентству "Москва" , что утром и днем 17 марта, пока садовники сажали подснежники, подаренные сочинским питомником, "цветочно-черепаховая кошка каталась по земле, издавая восторженные звуки и пьянея прямо на глазах изумленных очевидцев". "Позже на валериановой грядке был замечен и черный кот", - добавила Архипова.