NEWSmsk.com: Московские новости
[ 19 марта]
Коты снова захватили грядку с валерианой в "Аптекарском огороде"
17 марта 2017 г. | Время публикации 19:28
Рубрики: Животные
foto Фоторепортаж
Проживающие в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" коты сбежались на грядку с валерианой и котовником в Саду лекарственных трав. Корневища валерианы содержат специфические эфирные масла, воздействующие на нервную систему кошачьих, а установившееся в Москве аномальное тепло поспособствовало активному выделению пьянящего аромата.

"Аномально теплый март вовсю пробуждает растения. Очевидно, нас опять ждут регулярные сеансы кошачьего удовольствия, о которых год назад писали не только многочисленные российские, но даже зарубежные издания. Главный цветочный кот в валериановых грехах уличен не был. Он больше по пирогам, сырам и сметанке", - рассказали в пресс-службе сада.

Пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова сообщила агентству "Москва", что утром и днем 17 марта, пока садовники сажали подснежники, подаренные сочинским питомником, "цветочно-черепаховая кошка каталась по земле, издавая восторженные звуки и пьянея прямо на глазах изумленных очевидцев". "Позже на валериановой грядке был замечен и черный кот", - добавила Архипова.

Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
10 декабря 2015 г.
Коты "медитируют" над валерианой в "Аптекарском огороде" из-за оттепели
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 19 марта 2017 г. // Последняя новость 18 марта 2017 г. 18:39
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed