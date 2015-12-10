Коты снова захватили грядку с валерианой в "Аптекарском огороде"

"Аномально теплый март вовсю пробуждает растения. Очевидно, нас опять ждут регулярные сеансы кошачьего удовольствия, о которых год назад писали не только многочисленные российские, но даже зарубежные издания. Главный цветочный кот в валериановых грехах уличен не был. Он больше по пирогам, сырам и сметанке", - рассказали в пресс-службе сада.
Пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова сообщила агентству "Москва", что утром и днем 17 марта, пока садовники сажали подснежники, подаренные сочинским питомником, "цветочно-черепаховая кошка каталась по земле, издавая восторженные звуки и пьянея прямо на глазах изумленных очевидцев". "Позже на валериановой грядке был замечен и черный кот", - добавила Архипова.