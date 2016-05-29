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[ 19 марта]
Второй всероссийский велопарад пройдет в столице 28 мая
17 марта 2017 г. | Время публикации 12:00
Последние изменения 12:46
Рубрики: Развлечения
foto Фоторепортаж
28 мая, в последнее воскресенье месяца, в Москве пройдёт Всероссийский велопарад. Велосипедисты сделают круг по Садовому кольцу, в этот же день велопарады пройдут и в других городах России. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как ожидается, в мероприятии примут участие около 40 тысяч человек старше 14 лет, которые смогут приехать на любых видах велосипедов или воспользоваться столичной системой проката. Напомним, последнее воскресенье мая объявлено Всероссийским днём велопарада. Впервые праздник отметили в прошлом году, в нём приняли участие велосипедисты более чем из 30 городов. Колонна велосипедистов начала движение от проспекта Академика Сахарова и сделала круг по Садовому кольцу.
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