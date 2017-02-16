Трамваи нового поколения начали курсировать в Останкино

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел трамваи нового поколения "Витязь-М", которые с сегодняшнего дня осуществляют перевозки пассажиров по регулярным маршрутам. Как сообщает агентство "Москва", новыми трамваями смогут пользоваться пассажиры самого популярного маршрута номер 17 "Медведково-Останкино". Ожидается, что после выхода на линию новых трамваев пассажиропоток на маршруте вырастет на 30%.
Столичный мэр выразил надежду на то, что с каждым годом таких трамваев будет больше и больше. "Мы заключили контракт, будем закупать каждый год по 100 новых таких трамваев. В течение нескольких лет трамвайный парк почти полностью обновится", - добавил он. Новые вагоны оборудованы системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также приспособлены для проезда маломобильных граждан. Такие трамваи, в частности, начнут курсировать на площади Тверская Застава после завершения ее реконструкции осенью этого года.