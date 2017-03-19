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[ 19 марта]
Задержан пьяный москвич, угрожавший взорвать дом на Ленинградском шоссе
17 марта 2017 г. | Время публикации 08:46
Последние изменения 11:33
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать жилую многоэтажку на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Москве, накануне вечером неизвестный мужчина позвонил и угрожал взорвать подъезд жилого дома по адресу Ленинградское шоссе, дом 52.

В ходе проведения спецмероприятий был установлен номер звонившего, а также его местонахождение. Мужчина был задержан, угроза взрыва не подтвердилась. Как выяснилось, звонивший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, мотивы его поведения устанавливаются.

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