В столице запустили пилотный проект онлайн-записи проездных на социальную карту

В Москве запустили пилотный проект online-записи проездных на социальную карту москвича. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, школьники и студенты смогут, не выходя из дома, записать льготные билеты на наземный транспорт при помощи ридера для смарт-карт.
Владельцы соцкарт, которые не имеют льгот на проезд, но пользуются транспортным приложением, смогут пополнять его и активировать, не прикладывая карту к валидатору в метро. Также будут работать и традиционные способы пополнения карт через кассы метро, ГУП "Мосгортранс" и терминалы партнеров. К середине года планируется ввести сервис записи льготных проездных билетов на метро, а к концу года - на пригородный железнодорожный транспорт.
Напомним, департамент информационных технологий прорабатывает программу лояльности, которая позволит пользоваться картой не только льготным слоям населения, но и всем остальным. Москвич, оплачивая картой услуги ЖКХ, сможет получить баллы и расплачиваться ими за покупки в магазинах-партнерах. Кроме того, социальную карту москвича планируют полностью перевести в мобильное приложение, отказавшись от использования пластика, однако сроки реализации инициативы пока не ясны.