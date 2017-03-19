В Госдуме изучат итоги выборов в Рузском районе Подмосковья после нашумевшего выступления Жириновского





Как отмечает агентство, в заседании по этой проблеме примут участие представители правительства Московской области, Рузского района, Центризбиркома, а также правоохранительных органов.



По словам главы комитета Алексея Диденко, франция ЛДПР была лишена мандата в Рузском районе, поскольку большинство входящих в партийный список претендентов на мандат отказались от участия в выборах. Либерал-демократы, впрочем, считают, что массовые заявления об исключении из списка - это заранее спланированная акция, направленная на снятие партии с выборов. Диденко уточнил, что всего в списке было 11 человек, семь из них снялись с предстоящих выборов.



Жириновский в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы заявил, что его однопартийцев вытесняют из депутатского корпуса Московской области. "В Рузе на депутатов от ЛДПР было прямое давление. Семь человек подкупили, запугали, заставили выйти из списка. Список сняли с выборов. Командует этим молочная мафия. А нас просят об этом не говорить. Будем говорить. И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль и буду вас расстреливать и вешать, негодяи и подлецы!" - выкрикнул Жириновский с трибуны. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина изучит ситуацию вокруг выборов в Совет депутатов Рузского городского округа Подмосковья, которые намечены на 26 марта. Как сообщает "Интерфакс" , данный вопрос был вынесен на рассмотрение сразу после скандального выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в резкой форме обвинил оппонентов в ведении нечестной борьбы.Как отмечает агентство, в заседании по этой проблеме примут участие представители правительства Московской области, Рузского района, Центризбиркома, а также правоохранительных органов.По словам главы комитета Алексея Диденко, франция ЛДПР была лишена мандата в Рузском районе, поскольку большинство входящих в партийный список претендентов на мандат отказались от участия в выборах. Либерал-демократы, впрочем, считают, что массовые заявления об исключении из списка - это заранее спланированная акция, направленная на снятие партии с выборов. Диденко уточнил, что всего в списке было 11 человек, семь из них снялись с предстоящих выборов.Жириновский в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы заявил, что его однопартийцев вытесняют из депутатского корпуса Московской области. "В Рузе на депутатов от ЛДПР было прямое давление. Семь человек подкупили, запугали, заставили выйти из списка. Список сняли с выборов. Командует этим молочная мафия. А нас просят об этом не говорить. Будем говорить. И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль и буду вас расстреливать и вешать, негодяи и подлецы!" - выкрикнул Жириновский с трибуны.