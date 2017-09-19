Москвичи выступили в защиту парка Фили, за счет которого власти собрались отстроить новую магистраль





Как отмечает автор петиции, городские власти планируют строительство моста из района Мневники до створа Новозаводской улица, а также расширение последней до восьмиполосного шоссе. "Новозаводская улица проходит между территорией завода имени Хруничева с одной стороны и частью Филевского парка и жилым массивом - с другой. Расширять ее некуда. Власти посчитали сделать это возможным за счет сокращения площади парка Фили и зеленой зоны вокруг домов", - говорится в публикации.



Подобные строительные работы грозят вырубкой значительного массива деревьев и уничтожением экосистемы последних остатков реликтовых дубово-липовых лесов. "Не будет больше весенних первоцветов, исчезнут животные и птицы особо охраняемых видов, все еще населяющие Филевский лес и Мневниковскую пойму. Строительство моста нанесет невосстановимый ущерб природе Москвы", - подчеркивает автор.



В тексте отмечается, что чиновники, задумавшие этот проект, готовы принести в жертву права граждан на нормальную жизнь в угоду сиюминутной выгоде "узкой группы богатеев". Жители, подписавшиеся под петицией, требуют от властей отменить строительство моста и расширение Новозаводской улицы и призывают мэрию найти другое решение проблемы. Жителей столицы обеспокоила судьба Москворецкого природного заказника, также известного как парк Фили: ему грозит уничтожение из-за задуманного властями строительства магистрали от еще не существующего парламентского центра до делового центра "Москва-Сити". Петицию против стройки, опубликованную на портале Change.org , к настоящему моменту подписали почти четыре тысячи человек.Как отмечает автор петиции, городские власти планируют строительство моста из района Мневники до створа Новозаводской улица, а также расширение последней до восьмиполосного шоссе. "Новозаводская улица проходит между территорией завода имени Хруничева с одной стороны и частью Филевского парка и жилым массивом - с другой. Расширять ее некуда. Власти посчитали сделать это возможным за счет сокращения площади парка Фили и зеленой зоны вокруг домов", - говорится в публикации.Подобные строительные работы грозят вырубкой значительного массива деревьев и уничтожением экосистемы последних остатков реликтовых дубово-липовых лесов. "Не будет больше весенних первоцветов, исчезнут животные и птицы особо охраняемых видов, все еще населяющие Филевский лес и Мневниковскую пойму. Строительство моста нанесет невосстановимый ущерб природе Москвы", - подчеркивает автор.В тексте отмечается, что чиновники, задумавшие этот проект, готовы принести в жертву права граждан на нормальную жизнь в угоду сиюминутной выгоде "узкой группы богатеев". Жители, подписавшиеся под петицией, требуют от властей отменить строительство моста и расширение Новозаводской улицы и призывают мэрию найти другое решение проблемы.