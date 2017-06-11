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В Гагаринском районе газон возле дома закатали в асфальт, чтобы не протекал подвал
18 июня 2017 г. | Время публикации 12:54
Рубрики: Городская инфраструктура, Экология
foto Фоторепортаж
Возле дома номер 5 по улице Молодежная в Гагаринском районе Москвы рабочие полностью уничтожили газон, закатав его в асфальт. Свои действия они объяснили тем, что во время дождей в пятиэтажке протекает подвал. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный житель Александр Орлов.

Возмущенные таким самоуправством горожане вызвали полицию. По словам Орлова, стражи порядка приехали, когда работы по укладке асфальта были уже завершены - на это потребовалось всего полчаса. Одного из рабочих сотрудники правоохранительных органов увезли в ОВД "Гагаринский".

Горожане, впрочем, констатируют, что вред газону уже нанесен, а кто исправлять последствия незаконных строительных работ - неизвестно. Пока что москвичи намерены ограничиться написанием заявления в полицию, а также жалобы на портал "Наш город", где есть раздел, посвященный повреждению газонов.

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