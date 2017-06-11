В Гагаринском районе газон возле дома закатали в асфальт, чтобы не протекал подвал

Возмущенные таким самоуправством горожане вызвали полицию. По словам Орлова, стражи порядка приехали, когда работы по укладке асфальта были уже завершены - на это потребовалось всего полчаса. Одного из рабочих сотрудники правоохранительных органов увезли в ОВД "Гагаринский".
Горожане, впрочем, констатируют, что вред газону уже нанесен, а кто исправлять последствия незаконных строительных работ - неизвестно. Пока что москвичи намерены ограничиться написанием заявления в полицию, а также жалобы на портал "Наш город", где есть раздел, посвященный повреждению газонов.