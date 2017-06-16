Подмосковный омбудсмен исключила, что погибший в ДТП в Балашихе мальчик мог быть пьян





"Ребенок воспитывался в хороших условиях, оценить ситуацию в семье можно как благополучную. У меня сложилось впечатление, что, исходя из хронологии, которую нам поведали папа и мама, он просто не мог сделать что-то недозволенное и неправильное", - цитирует Семенову ТАСС. Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова также отмечала, что эта история требует тщательной проверки с привлечением всех сторон - участников, свидетелей, полиции, родителей.



Авария произошла еще в апреле во дворе дома микрорайона Павлино в Балашихе. Местная жительница Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика и протащила его под днищем автомобиля около десяти метров. По данным СМИ, женщина ехала на высокой скорости и разговаривала по телефону за рулем. Ребенок скончался на месте. Широкое обсуждение трагедии в СМИ началось только спустя больше месяца, с опозданием было возбуждено и уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть").



Согласно экспертному заключению, в его крови содержалось 2,7 промилле алкоголя - близкая к смертельной для ребенка доза, соответствующая бутылке водки. Однако, по информации в СМИ и соцсетях, на свидетелей оказывалось давление, часть доказательств была уничтожена, записи уличных камер видеонаблюдения пропали. Все эти обстоятельства в прессе связывали с тем, что сбившая мальчика женщина - жена местного члена ОПГ. Ее муж уже 10 лет отбывает срок в тюрьме.



В минувшую пятницу стало известно, что по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего ребенка возбуждено уголовное Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова встретилась с семьей мальчика, который погиб в ДТП в подмосковной Балашихе, и пришла к выводу, что ребенок в момент аварии не мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, о чем говорилось в результатах медицинской экспертизы. По ее словам, мальчик рос в нормальной семье, пагубных привычек ни у кого из его родственников нет."Ребенок воспитывался в хороших условиях, оценить ситуацию в семье можно как благополучную. У меня сложилось впечатление, что, исходя из хронологии, которую нам поведали папа и мама, он просто не мог сделать что-то недозволенное и неправильное", - цитирует Семенову ТАСС. Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова также отмечала, что эта история требует тщательной проверки с привлечением всех сторон - участников, свидетелей, полиции, родителей.Авария произошла еще в апреле во дворе дома микрорайона Павлино в Балашихе. Местная жительница Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика и протащила его под днищем автомобиля около десяти метров. По данным СМИ, женщина ехала на высокой скорости и разговаривала по телефону за рулем. Ребенок скончался на месте. Широкое обсуждение трагедии в СМИ началось только спустя больше месяца, с опозданием было возбуждено и уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть").Согласно экспертному заключению, в его крови содержалось 2,7 промилле алкоголя - близкая к смертельной для ребенка доза, соответствующая бутылке водки. Однако, по информации в СМИ и соцсетях, на свидетелей оказывалось давление, часть доказательств была уничтожена, записи уличных камер видеонаблюдения пропали. Все эти обстоятельства в прессе связывали с тем, что сбившая мальчика женщина - жена местного члена ОПГ. Ее муж уже 10 лет отбывает срок в тюрьме.В минувшую пятницу стало известно, что по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего ребенка возбуждено уголовное дело о халатности . К выяснению обстоятельств гибели мальчика, помимо Анны Кузнецовой, подключилась член Совета Федерации Елена Мизулина. Управление МВД по Московской области назначило дополнительные судебно-медицинскую и судебно-биологическую экспертизы, а также служебную проверку в отношении следователя МУ МВД "Балашихинское". СК со своей стороны готовит документы для эксгумации тела ребенка.