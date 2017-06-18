Руфер взобрался на небоскреб в "Москва-Сити" по отвесной стене без страховки (ВИДЕО)

Дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы Рифат Шакиров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал, что спасатели прибыли на место вскоре после того, как в ведомство поступило сообщение, что на небоскреб взбирается человек. "Параллельно его курсу с двух сторону были опущены подстраховочные верёвки, и когда он просил попить, спускали ему воду на другой веревке. В 13:20 он благополучно перелез с отвесной стены на крышу", - рассказал Шакиров.
По данным Life, руфером является "российский спайдермен" Сергей Девляшов. Когда он добрался до крыши, там его встретили и задержали сотрудники правоохранительных органов. Видеозапись восхождения на "Евразию" опубликована на странице Девляшова в YouTube.