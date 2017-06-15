К москвичам, вывесившим на балконах баннеры против реновации, ночью нагрянули неизвестные на машине с подъемником

По словам одного из местных жителей, подозрительные люди заявили, что действовали согласно распоряжению комитета по архитектуре. По словам Коноплевой, официальных документов эти граждане не предоставили, а лишь "потрясли какой-то бумажкой", в которой было сказано, что на балконах висят агитационные и рекламные плакаты. Местный житель Дмитрий Буланов уточняет, что баннеры были следующего содержания: "Мы против сноса!", "Нет реновации!", "Наш дом не аварийный!".
Выяснить, по чьему приказу прибыла бригада с подъемником, так и не удалось. Горожане отмечают, что неизвестные специально наведались в субботу к ночи: так есть вероятность, что происходящее не увидят соседи, а хозяева квартир либо крепко спят, либо уехали на дачу. При этом москвичи сомневаются, что делалось это по указу комитета по архитектуре. Куда логичнее кажется версия о том, что таким образом "выслуживается" перед мэрией местная управа или коммунальщики из ГБУ "Жилищник".
По словам Буланова, жильцы дома не позволили сорвать баннеры и вызвали полицию, написав заявление на незаконное проникновение. Спустя некоторое время подъемник уехал, а вскоре после этого и правоохранители. Никто из работников задержан не был, несмотря на очевидное самоуправство и покушение на частную собственность горожан. "Если бы все было по закону, сами бы приехали с полицией в дневное время", - справедливо отмечает в комментариях к публикации москвичка.
Примечательно, что "сотрудники" комитета по архитектуре заявляли, что собственники квартир якобы нарушали постановление московской мэрии 902-ПП, однако этот документ распространяется исключительно на вывески и только от юридических лиц. Плакаты на балконах под это определение никак не попадают. "А белье на веревке на балконе вешать еще можно?" - иронизирует жительница столицы. Пользователи дали ей шутливый ответ: "Только через голосование по каждому балкону на "Активном гражданине" или МФЦ".