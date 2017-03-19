Друзья мажоров на Gelandewagen едва не устроили в Москве ДТП на большой скорости





"Видео гонки на большой скорости появилось в Instagram одного из друзей Максима Амирасланова. На кадрах записи видно, как водитель белого BMW разгоняется, обгоняет впередистоящие авто справа по обочине. При этом он крутым маневром объезжает аварийное ограждение. После этого на большой скорости водитель мчится вперед до перекрестка, где чуть не сталкивается с внедорожником", – говорится в сообщении.



В материале отмечается, что водителю внедорожника удается с трудом избежать столкновения. В видеоролике видно, как он от неожиданности разворачивается почти на 180 градусов. Издание уточняет, что съемка гонки по Москве ведется из авто, следующего позади BMW. Друзья мажоров на Gelandewagen, разъезжая на большой скорости в Москве, чуть не устроили крупную аварию, соответствующее видео появилось в Instagram, сообщает РИАМО в субботу со ссылкой на телеканал РЕН-ТВ."Видео гонки на большой скорости появилось в Instagram одного из друзей Максима Амирасланова. На кадрах записи видно, как водитель белого BMW разгоняется, обгоняет впередистоящие авто справа по обочине. При этом он крутым маневром объезжает аварийное ограждение. После этого на большой скорости водитель мчится вперед до перекрестка, где чуть не сталкивается с внедорожником", – говорится в сообщении.В материале отмечается, что водителю внедорожника удается с трудом избежать столкновения. В видеоролике видно, как он от неожиданности разворачивается почти на 180 градусов. Издание уточняет, что съемка гонки по Москве ведется из авто, следующего позади BMW.